شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تطبيق الـvar فى مباريات الأهلي و الزمالك بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var في مباراتي الأهلي أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدوري بدون تقنية حكم الفيديو.

يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو في دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.