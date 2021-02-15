شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: حزين على الإسماعيلي.. ولسوء حظى لم أدرب "شيكابالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جورفان فييرا المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك أن التعادل الذى حققه الفريق أمام مولودية الجزائر فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا نتيجة غير مقلقة والمشوار ما زال طويلاً أمام الفارس الأبيض.

تعادل الزمالك أمام نظيره مولودية الجزائر، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال افريقيا، ليتقاسم الفريان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

قال فييرا فى تصريحات تلفزيونية أن الفريق الابيض، ومن الممكن أن يتوج بلقب دورى الأبطال لكنى لا أستطيع أن أجزم بذلك موضحا أن الزمالك لديه قادة حقيقيين مثل طارق حامد ومحمد ابو جبل وشيكابالا، الذى لم أحظى بتدريبه قبل ذلك، فعندما توليت مسئولية تدريب الفريق لم يكن شيكابالا متواجداً بصفوف الفريق.

كشف المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك أن مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية للكرة المصرية والإفريقية:"الأهلى قدم بطولة مميزة ولعب أمام مدارس مختلفة، بداية من مباراة الدحيل القطرى ثم بايرن ميونخ الالمانى واختتم بلقاء بالميراس البرازيلى، وأبلى بلاءً حسناً بتحقيق المركز الثالث.

وأشار فييرا إلى أن الأهلى لديه مجموعة مميزة من اللاعبين والفرص متساوية بينه وبين الزمالك هذا الموسم لتحقيق لقب الدورى المصـرى موضحا أنه يتابع فريق الاسماعيلى هذا الموسم معبراً عن حزنه لما وصل إليه الفريق هذا الموسم وتراجع نتائج الفريق ووجوده فى المركز قبل الأخير بترتيب الدورى المصري.

وأكمل:" لا أعلم من المسئول عن تراجع النتائج هذا الموسم، لكن الوضع غير مرضى بالنسبة لكل محبى النادي"،واختتم فييرا، رحلت عن تدريب النجم الساحلى التونسى بسبب الظروف الصعبة التى مر بها الفريق من إصابات أكثر من لاعب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم حصولى على مستحقاتى من قِبَل مجلس إدارة النادي".