شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكر سفارة مصر فى أبيدجان بعد الفوز على راسينج كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار، السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار، على الجهود الضخمة التي قدمها للبعثة خلال فترة وجودها في أبيدجان وحتى قبل وصولها وتسهيل مهمة البعثة.

وحرص السفير على استقبال البعثة في مطار "يليكس هوفويت بوانيي" بالعاصمة أبيدجان وحضر المباراة من ملعب إيبمبي بصحبة أعضاء السفارة المصرية.

وقدم المهندس ممدوح عيد للسفير والسيد محمد الدرديري السكرتير الثاني لسفارة مصر في كوت ديفوار، درع نادي بيراميدز موجها شكر وتقدير النادي العميق للسفارة وجميع العاملين بها على ما قدموه للبعثة.