شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الطلائع يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة القناة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة القناة الذى يلاقيه فى الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل باستاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وبدأ عبد الحميد بسيونى، جمع المعلومات عن منافسه القناة للإستعداد للمباراة بالشكل الامثل لتفادى المفاجآت المعروفة عن كأس مصر .

ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى أحمد سمير هداف الفريق ومحمد ناصف الظهير الأيسر فى مواجهة القناة بكأس مصر بعد غيابهما عن مباراة سموحة بالدوري للإيقاف، حيث تلقى أحمد سمير الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى خسرها الطلائع بهدف دون رد بالدوري، بينما تعرض محمد ناصف للطرد فى نفس المباراة.

ويعود عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، لقيادة فريقه من أرض الملعب بداية من مواجهة القناة بكأس مصر، حيث أدار مواجهة سموحة من المدرجات رغم تعافيه من فيروس كورونا نظراً لعدم إجرائه المسحة برفقة فريقه بعدما أجراها بشكل فردى.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة سموحة التى أقيمت عصر الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويلتقي طلائع الجيش، الذي خسر في نهائي الكأس الموسم الماضي أمام الأهلي، مع القناة المنافس فى الدرجة الثانية والذي سبق له إحراز اللقب في موسم 1963-1964.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلي في أزمته الراهنة.