شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام المريخ.. وتجميد محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر أيمن أشرف، لاعب الأهلي، في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته ضد المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، بافتتاح مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سبق وشارك في هذه الجبهة في مباراتي بايرن ميونيخ وبالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية.

واكتفى أيمن أشرف، مدافع الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية فى «الجيم»، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وغاب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية؛ بسبب شكواه من إجهاد خفيف فى العضلة الخلفية.

وجاءت مشاركة أيمن أشرف في الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول بشد في العضلة الخلفية، في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ وحاجته للعلاج أسبوعين قبل العودة للمشاركة في المباريات، وتأكد غيابه عن مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني.

ويجيد أيمن أشرف اللعب في مركزي قلب الدفاع والجبهة اليسرى، وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استمراره الدفع بأيمن في قيادة الجبهة عن الدفع بمحمود محمود وحيد بسبب عدم قيد وحيد في القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية، وعلى الرغم من أن وحيد تم قيده في القائمة الإفريقية ويحق له المشاركة في مباراة المريخ، إلا أن موسيماني يفضل استمرار الدفع بأيمن أشرف عن الاستعانة بوحيد.

ولا يقتنع موسيماني بقدرات محمود وحيد في قيادة الجبهة اليسرى، ويفضل عليه أيمن أشرف الذي يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، في الوقت الذي لا يجيد فيه وحيد الأدوار الدفاعية بالشكل الأمثل، بخلاف كثرة إصاباته وابتعاده عن المشاركة مع الأهلي لفترات طويلة.