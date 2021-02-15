شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب عقوبة الخروج من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أنه وقّع عقوبة على اللاعبين بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، بعد السقوط أمام بتروجت في إطار مباريات دور الـ32.

وقال محمد عادل في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أحمّل لاعبى الفريق مسئولية الخروج من كأس مصر؛ بسبب التخاذل والاستهتار الذى ظهر خلال المباراة، ووقعت عقوبة 50 ألف جنيه على كل لاعب بسبب الخروج من كأس مصر".

وأضاف محمد عادل: "عماد النحاس مستمر معنا ونناقش معه دائما أسباب الإخفاقات والتعثرات، ونساند وندعم عماد النحاس في هذه الفترة ولا توجد نية للاستغناء عنه".

وتابع: "استلمنا الشيك الكامل لصفقة سيف الجزيري من الزمالك قبل موعد استحقاقه، وكذلك نستلم شيكات أقساط صفقة طاهر محمد طاهر بشكل منتظم".

ويخضع فريقا المقاولون العرب وأسوان، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتى تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل للخروج من دائرة النتائج السيئة بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الماضية، فيما يأمل أبناء الجنوب الخروج من سلسلة التعادلات.