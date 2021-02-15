شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 14 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها 300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام على لاعبي الأهلي، وموسيماني يكلف مكتشفي سيرينو بترشيح مهاجم لاتيني للانضمام للأهلي.



موسيماني يكلف مكتشفي سيرينو بترشيح مهاجم لاتيني للانضمام للأهلي

بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رحلة البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم هجوم المارد الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم رضاه على المهاجمين الموجودين فى صفوف الأهلي، بعد تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن بخلاف تكرار إصابة صلاح محسن.

300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام للاعبى الأهلي

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجرى مداخلات تليفونية مع أى من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يفقد 4 لاعبين أمام المريخ السودانى فى الانطلاقة الأفريقية

بدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التى تضم مع الأهلي والمريخ كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني. أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام المريخ السودانى بسبب إجهاد الخلفية اكتفى أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية فى «الجيم»، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وغاب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية؛ بسبب شكواه من إجهاد خفيف فى العضلة الخلفية.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لإجراء مسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، فى بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.