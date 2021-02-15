شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 14 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها 300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام على لاعبي الأهلي، وموسيماني يكلف مكتشفي سيرينو بترشيح مهاجم لاتيني للانضمام للأهلي.
موسيماني يكلف مكتشفي سيرينو بترشيح مهاجم لاتيني للانضمام للأهلي
بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رحلة البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم هجوم المارد الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم رضاه على المهاجمين الموجودين فى صفوف الأهلي، بعد تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن بخلاف تكرار إصابة صلاح محسن.
300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام للاعبى الأهلي
قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يُجرى مداخلات تليفونية مع أى من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
الأهلى يفقد 4 لاعبين أمام المريخ السودانى فى الانطلاقة الأفريقية
بدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التى تضم مع الأهلي والمريخ كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني.
أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام المريخ السودانى بسبب إجهاد الخلفية
اكتفى أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية فى «الجيم»، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وغاب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية؛ بسبب شكواه من إجهاد خفيف فى العضلة الخلفية.
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لإجراء مسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، فى بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.