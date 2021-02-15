شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: جاهزون لمواجهة نادي القرن الافريقي.. ونمتلك أدوات التفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أسد، عضو مجلس إدارة نادى المريخ السودانى، أن مواجهة نادى الأهلى يوم الثلاثاء، هى مواجهة للتاريخ، ومستعدون بشكل كامل لهذه المباراة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقال على أسد، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "مباراة الاهلي هي مباراة للتاريخ، والمريخ نادى كبير وعريق له صولات وجولات، وعملنا الاستعداد الكامل لنادى الأهلي نادى القرن الأفريقي، وله إنجازات كبيرة في هذه البطولة".

وأضاف عضو مجلس المريخ السودانى: "جئنا من 5 أيام من أجل الاستعداد لهذه المواجهة التاريخية والإقامة ممتازة والاستقبال أكثر من رائع، والمريخ جاهز فنيا وبدانيا لتحقيق نتيجة إيجابية ونمتلك مجموعة كبير من اللاعبين المميزين، ونسعى للتأهل من هذه المجموعة والوصول لأبعد نقطة".

وتابع: "نتابع الأهلي منذ فترة وهو يمتلك لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى، ونعمل حساب لكل لاعب فيهم، وأتمنى أن يصعد الأهلي والمريخ من هذه المجموعة".

وأجرى المريخ حصة تدريبية فى الساعة 12 من ظهر أمس على ملعب حرس الحدود بالقرب من مقر إقامة البعثة، وعمل الجهاز الفني للأحمر بقيادة التونسي البلجيكي نصر الدين النابي، على التركيز على تجهيز عدد من اللاعبين، من بينهم الثلاثي الأجنبي دارين ماتوكس، سعيدي شونيه، وتوني أدجو، واكتفى النيجيري إديلاي أولامليكان بالتدريب منفرداً تحت إشراف الدكتور صلاح برسي، واشتمل التدريب على الإحماء وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.