شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد: رفض سياسة التعامل بالقطعة سر انتصارات الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الوليد، عضو مجلس إدارة نادى الترسانة، أن الانتصارات الأخيرة لفريق الشواكيش في دورى القسم الثانى والتربع على قمة مجموعة القاهرة والقناة، ترجع إلى حالة الاستقرار التي وفرتها إدارة النادى للجهاز الفني بقيادة علاء نوح.

وحقق الترسانة فوزا كبيرا على بورتو السويس بنتيجة 4/1 في مباراة الجمعة، مما قاد الشواكيش لتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو الذى كان في المركز الأول.

وقال عضو مجلس الشواكيش، إن إدارة ناديه ترفض سياسة التعامل بالقطعة مع الجهاز الفني، ونجح طارق سعيد، رئيس النادى المشرف على الكرة، في السيطرة على الموقف عندما ساءت النتائج وتعرض الفريق لهزة عنيفة جعلته يحتل المركز الثانى عشر بجدول الدورى، ولكننا جميعا وقفنا خلف الفريق حتى تجاوز المحنة.

ويقود الترسانة علاء نوح مديرا فنيا، ويعاونه على رشدى وأحمد رؤوف مدربين وأحمد صابر مدربا لحراس المرمى، ويشرف على الفريق طارق سعيد رئيس نادى الترسانة.