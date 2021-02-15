شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد مشرفاً على قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، تعيين جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، مشرفاً على قطاع الناشئين بالنادي بعد الجلسة التي عقدها عبد الحميد مع مسئولو الأبيض مؤخراً.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور التالتة" على اون تايم سبورتس تو أن مجلس الزمالك قرر إسناد مهمة قطاع الناشئين إلى جمال عبد الحميد وسيتولي عمله غداً.

أكد أشرف قاسم، المشرف علىى الكرة بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأبيض أمام مولودية الجزائر لم تكن سهلة كما يتصور البعض، موضحا أن الفريق أدى مباراة جيدة، لكن خانه التوفيق.

وأوضح قاسم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة باتشيكو يعمل على تصحيح الأخطاء.

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الإدارة وفرت طائرة خاصة لبعثة الفريق المسافرة للسنغال، موضحا أن فريق تاونجيت لا يستهان به وأظهر قدرات كبيرة أمام الترجي.

وقال: "الشائعات تطارد الزمالك، لكننا لم ولن نلتفت لها، نركز في طريقنا ونحاول تعويض أي إخفاق بصحوة جديدة، وهذا ما حدث عقب مباراة المحلة بالفوز على الاتحاد السكندري".

واستطرد قاسم: "هناك عقوبات يتم توقيعها على الفريق داخليا ولا يتم الإعلان عنها، نتعامل معا كأسرة واحدة، واللاعبون يتقبلون العقوبات والجميع مؤمن بأن مثل هذه العقوبات الهدف منها السيطرة على الفريق، مع الحفاظ على سريتها وعدم إعلانها في الإعلام".

ويستعد الزمالك للقاء نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، وأشرف البرتغالي جايمي باتشيكو، على التدريبات الفنية والخططية التي خضع لها اللاعبون اليوم الأحد، حيث قام بتقسيمهم إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة المدة التدريبية في جزء من الملعب، وجاءت التدريبات في البداية خفيفة حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد العضلي، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة خفيفة في جزء من الملعب بدون حراس مرمي.