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نشرة الأحد..مصطفى محمد يعادل انطلاقة جوميز.. وبيراميدز يقترب من مجموعات الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الأحد 14 فبراير 2021.

رسميا.. الأهلي يعلن فترة غياب صلاح محسن

بالفيديو.. مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لفوز قاتل على قاسم باشا

الاتحاد يفوز على النجوم.. وكوكاكولا يطيح بالإنتاج الحربي من كأس مصر

"طريق الزمالك".. الإسماعيلي يفوز على لافيينا بشق الأنفس بالكأس

مجموعة الزمالك.. كاف يحسم موعد مواجهة المولودية والترجي

النني يشارك في فوز آرسنال على ليدز يونايتد برباعية في

رسميًا.. المغرب يخطر كاف بقبول مصر استقبال لقاء الوداد ويتقدم بالشكر

أحمد حمدي يوقع عقود انتقاله لمونتريال الكندي

يَعبر فالنسيا بثنائية وينفرد بوصافة الليجا

مران الزمالك.. جلسة مع اللاعبين.. وعودة ساسي قبل مواجهة الإسماعيلي

مصطفى محمد يعادل انطلاقة جوميز التاريخية في الدوري التركي

بيراميدز يقترب من مجموعات الكونفدرالية بثنائية في بطل كوت ديفوار

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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