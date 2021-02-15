أبو عبلة يُعلق على مصطلح "مستشفى الأهلي".. وموعد عودة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، عن موعد عودة كريم وليد "نيدفيد" للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، مشيرا إلى أن اللاعب بات على وشك إنهاء فترة التأهيل بشكل جيد.

وقال أبو عبلة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"نيدفيد على وشك إنهاء فترة التأهيل، واللاعب خضع لبعض القياسات العضلية والأمور تسير بشكل جيد ومتوقعين عودته للانضمام لمران الأهلي قريبا".

وأضاف: " بذلنا مجهودات كبيرة في العلاج الطبيعي لكريم نيدفيد وليست الإصابة من النوع المزعج لكنها عادية ونسعى لوصول الاحمال على نفس مكان الإصابة دون تكراراها "

وتابع:""أي اصابة تؤرقنا حتى اللاعب يتخلص منها نهائيا ، ومصطلح مستشفى الأهلي تزعجني ولا ندخر جهد في التعامل مع الاصابات وأرضية التتش ليست عامل رئيسي".

وأوضح، أن تعاقب المباريات التي يخوضها فريق الأهلي سبب كثرة الإصابات داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

وأتم تصريحاته:" طاهر محمد سيعود للتدريبات خلال اسبوع ووليد سليمان بعد اسبوعين، كما أن محمد محمود سيعود خلال 3 أسابيع للمران".