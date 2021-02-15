هاني سعيد: أروابارينا مستمر مع بيراميدز.. ولن نفتح ملف رمضان مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بأنهم لا يتعاملون مع المدير الفني رودولفو أروابارينا بالقطعة، قائلًا أنهم لن يتحدثوا من جديد بشأن تعرض رمضان صبحي للضغوط.

وقال هاني سعيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "عادتنا في بيراميدز أننا لا نتعامل مع مباراة أو مباراتين ولا نقوم بالتقييم إلا في نهاية الموسم، وعندما تعاقدنا معه درسنا جيدًا كل خطواته السابقة وبناء عليه لا يمكن أن نحكم بنتيجة مباراة على مستواه."

وفيما يتعلق بالبيان الذي أصدره النادي للرد على الشائعات، قال سعيد: "هناك الكثير من الكلام يصدر عن بيراميدز، وأحمد الله أنني لا أتابع الأخبار المغلوطة وإلا كانت الأمور صعبة، حتى أنهم قالوا أنني رحلت عن النادي، وإدارة النادي رأت أن هذا التوقيت المناسب للرد بالبيان الذي صدر."

وطلب غلق الحديث عن أي ضغوط يتعرض لها رمضان صبحي، قائلًا: "بالنسبة لنا لن نتعامل مع أي ضغوط يتعرض لنا رمضان، لأن الأمر بالنسبة لنا وبالنسبة للاعب انتهي، وهو في غاية التركيز مع الفريق ولا مجال للحديث عن هذا الأمر مجددًا."

وفاز بيراميدز خارج الأرض على راسينج كلوب من كوت ديفوار، خارج الأرض بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ32 التكميلي للكونفدرالية.