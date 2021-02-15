المريخ: الأهلي نادي القرن لكننا لا نقل شأنًا ونتمنى الصعود معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علي أسد عضو مجلس إدارة نادي المريخ بأنهم يقدرون قيمة الأهلي باعتباره نادي القرن، قائلًا أن فريقه لا يقل شأنًا وتمنى أن يصعد بجانب حامل اللقب عن المجموعة.

وقال عضو مجلس إدارة المريخ في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "مباراة المريخ أمام الأهلي للتاريخ بالتأكيد، فالمريخ نادي كبير وعريق وله صولات وجولات وهناك استعداد تام والمباراة ستكون حبية على المستطيل الأخضر".

وتحدث عن مباراة الثلاثاء المقبل في افتتاح دور المجموعات قائلًا: "الأهلي نادي القرن ونادي كبير له صولات وجولات في البطولة، والمريخ لا يقل شأنًا عن الأهلي الشقيق".

وفيما يتعلق باستقبال الفريق في مصر، قال: "كل الأمور طيبة بالنسبة لنا في مصر، والاستقبال جيد، ونتمنى أن يكون هناك مباراة تليق بالفريقين في المستطيل الأخضر".

وأوضح موقف الفريق مع استقدام مدير فني جديد، قائلًا: "المدرب الجديد حضر للسودان منذ أسبوعين، لكن النادي يمتلك قامات ممتازة للغاية على مستوى فني مرتفع، ونطمح أن نمضي بعيدًا في هذه المنافسة".

ورفض اختيار لاعب واحد يعتبره الأفضل في الأهلي: "خلال متابعتي للأهلي أقول أن كل اللاعبين ممتازين، وخاصة أنه عائد من كأس العالم للأندية، وبالتأكيد هم على مستوى مرتفع جدًا ولا مجال للاعتماد على فرد، وأنا كإداري لا أتحدث عن شيء فني والمدرب هو من يضع تقييم للمنافس".

واختتم بالكشف عن توقعاته للمتأهلين من المجموعة، التي تضم سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي: "توقعاني وأمنياتي أن يصعد الأهلي والمريخ معًا عن المجموعة".