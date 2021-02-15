الزمالك: مولودية الجزائر منظم دفاعيًا.. وشعرنا أن الكرة ترفض دخول المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبو الزمالك لم يدخروا أي جهد من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قاسم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" مولودية الجزائر كان منظم دفاعيا رغم أن الزمالك استحوذ على أغلب أوقات المباراة".

وأضاف:" في مباراة المولودية تشعر أن الكرة ترفض دخول المرمى، كل ما نحتاجه فقط هو توفيق ربنا في المباريات المقبلة".

وتابع:" مستمرين في الجلسات مع اللاعبين ونتواصل معهم بشكل دائم، والجميع لديه تركيز على جميع البطولات، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء خاصة إنهاء الهجمات بشكل جيد".

وأوضح، أن مباريات المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تعتمد على حصد النقاط، والمباراة المقبلة أمام تنجويت السنغالي ستكون صعبة للغاية خاصة أنها خارج الديار لذلك وفرنا طائرة خاصة لرحلة السنغال ".

وأكمل: ليس من الضروري أن تكون العقوبات التي توقع على اللاعبين معلنة ولدينا ثقة في جميع اللاعبين، والعقوبة تطبق بمعرفة اللاعب ".

وأتم تصريحاته:" شيكابالا يقوم بدور القائد داخل وخارج الملعب، وأحيانا يتداخل في بعض الأمور معنا لقربة من اللاعبين".