وزير الرياضة يعلن فك تجميد أرصدة الزمالك.. ويؤكد: لن نسمح بالإضرار بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، قرب انتهاء أزمة تجميد أرصدة نادي الزمالك البنكية خلال الساعات المقبلة بعد التواصل مع أكثر من جهة مسؤولة.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن دور وزارة الشباب والرياضة بشأن المخالفات الخاصة بمجلس إدارة الزمالك السابق قد انتهى فور إعداد التقرير وإرساله للنيابة العامة المصرية.

وقال وزير الرياضة: "لجنة إدارة نادي الزمالك تواصلت معنا وأبلغتنا بعدد من المشاكل وقمنا بحلها، ولكن لا نتحدث أو نكشف عن هذه الأمور بشكل دائم".

وأضاف: "تواصلنا مع عدد من الجهات لحل مشكلة تجميد أرصدة نادي الزمالك، الموضوع منتهي وسيتم فك التجميد خلال أيام قليلة".

وأوضح: "ما يهمنا أن كيان نادي الزمالك يظل مستمرًا، ولن نسمح بأي مشكلة أن تضر به".

وأردف: "الأندية دومًا تكون المصروفات الخاصة بها أكبر من دخلها، حتى وإن كان الدخل كبيرًا لكن سقف التعاقدات خاصة في كرة القدم يكون عالِ للغاية".

واختتم: "دور وزارة الشباب والرياضة بشأن المخالفات في نادي الزمالك انتهى عند التقرير الذي تم إعداد وتقديمه للنيابة والجهات المختصة، نحن لسنا جهة إصدار أحكام".