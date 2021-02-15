شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة انتر ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي، لحساب الجولة 22، والتي شهدت تفوق الافاعي بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق النسور، لينتزع الانتر صدارة جدول ترتيب السيري آ برصيد 50 نقطة.

واستغل الإنتر سقوط جاره ميلان أمام سبيزيا ليلة أمس السبت لينقض على صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطة واحدة، لكنه ابتعد عن روما الثالث ويوفنتوس الرابع بفارق جيد جدًا من النقاط، قد يجعل المنافسة ثنائية بينه وبين ميلان فقط حتى الردهات الأخيرة من موسم 2021/2020.

وتقدم الانتر على لاتسيو بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء أحتسبت ضد الهولندي فيسلي هويدت، ونفذها بنجاح المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو المطلوب في مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ومع مطلع الشوط الثاني قلص النتيجة للاتسيو اللاعب البديل “إسكالانتي” بمساعدة من ميلانكوفيتش سافيتش.

وسدد ميلانكوفيتش سافيتش ركلة حرة مباشرة من مسافة 24 ياردة تقريبًا ارتطمت في جسد إسكالانتي لتُغير اتجاهها وتذهب عكس الحارس سمير هاندانوفيتش.

لكن نسور لاتسيو لم يهنأوا بالعودة إلى أجواء المباراة لأكثر من 3 دقائق، وتلقت شباكهم هدف قتل المباراة في الدقيقة 64 بواسطة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد تلقيه تمريرة من روميلو لوكاكو.

وانتظر المدير الفني لنادي إنتر ميلان “أنطونيو كونتي” حتى الدقيقة 91 ليجري ثلاث تغييرات دفعة واحدة من أجل إهدار الوقت على لاتسيو الذي حاول بكل قوته للعودة من جديد في اجواء اللقاء دون جدوي.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة انتر ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي “الافاعي تلدغ النسور”

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