أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز المصري، إن الفريق يهدف للتأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).
وتغلب بيراميدز على راسينج كلوب الإيفواري 2 / صفر اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 الإضافي للبطولة.
وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :” نجح الفريق في السيطرة على مجريات اللعب في مباراة اليوم أمام راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري ونجح في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة”.
وأضاف :”الفريق قدم مباراة جيدة للغاية على الرغم من أن أرضية الملعب لا تساعد على اللعب الجيد”.
وأضاف :”كان هناك أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن بصفة عامة تحكمنا في إيقاع المباراة”.
وأوضح :”الفوز في مباراة اليوم يمثل عودة الثقة للاعبين، لكن لا يزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة، وسنعود ونقوم بعمل استشفاء للاعبين والتحضير للمباراة المقبلة”.
وأكد :”أهنئ اللاعبين على مجهودهم في المباراة، سنجهز أنفسنا لمباراة الإياب ونتمنى الفوز والتأهل للدور المقبل”.
واختتم تصريحاته قائلًا :”نتمنى أن يعود بعض المصابين في مباراة الإياب فالفريق به مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين والذين يعانون من الإصابة”.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني لبيراميدز المصري: هدفنا التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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