ماذا قال بطل بيراميدز “إسلام عيسى” بعد ثنائيته أمام راسينج كلوب في الكونفدرالية؟

عبر إسلام عيسى جناح الفريق الأول بنادي بيراميدز المصري، عن سعادته عقب فوز فريقه بثنائية نظيفة على راسينج كلوب الإيفواري، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال عيسى في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه عقب نهاية المباراة :”الحمد على الأداء والمكسب وإحرازي للهدفين، وإن شاء الله يكون الفوز في مباراة اليوم بداية جيدة لما هو قادم”.

وأضاف :”أشكر اللاعبين على ما قدموه والروح الكبيرة التي ظهروا عليها خلال اللقاء، كان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية وهذا ما حدث والنتيجة جيدة للغاية لنا”.

وأوضح :”المناخ في كوت ديفوار كان صعبًا للغاية كما أن أرضية الملعب ليست جيدة ولكن تعاهدنا على الفوز وتحقيق الأهم من المباراة وهو الفوز، فنادي بيراميدز كبير وهدفه الانتصارات دائمًا”.

وأكد :”اللاعبون خاضوا المباراة بكل رجولة وحماس وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما تحقق والحمد لله”.

وقال :”بيراميدز لم يضمن التأهل لدور المجموعات كما يتردد، ففي الموسم الماضي في دور الثمانية حققنا الفوز خارج ملعبنا بثلاثة أهداف وفي ملعبنا خسرنا بهدف نظيف وكان من الممكن أن تتضاعف النتيجة، كرة القدم لا يوجد بها أي شيء مضمون، نخوض كل مباراة على حدة وسنعمل في مباراة الإياب على تأكيد الفوز”.