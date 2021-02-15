مصر تحتضن مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا!

ستقام مباراة الوداد الرياضي المغربي وضيفه كايزر تشيفز الجنوب الافريقي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا في مصر، بحسب ما كشف بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم الاحد.

وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، إلا أن السلطات المغربية رفضت السماح لكايزر تشيفس بدخول أراضيها جراء القيود الصارمة المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيانه “وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها المصرية تؤكد فيها استعدادها لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا“.

وتابع البيان “جاء ذلك بعد اتصالات مكثفة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رغم المدة القصيرة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

وشكر الاتحاد المغربي نظيره المصري “الذي لم يتوان في الترحيب باستضافة المباراة تماشيا مع العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الطرفين وباقي الاتحادات الافريقية”.

وكان الاتحاد الافريقي “كاف” قد طالب الجهات المغربية بضرورة تحديد مكان وتاريخ وتوقيت إجراء المواجهة المذكورة في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، مع تحديده إعادة برمجة المباراة بين الفريقين بين 16 و20 فبراير الجاري في بلد مُحايد.

وكانت مباريات المجموعة قد افتتحت السبت حيث تغلب حورويا كوناكري الغيني على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-صفر.