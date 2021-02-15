مولر عن اصابته بفيروس كورونا: “حالتي عادية جداً”

أدلى توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، بأول تصريحات له منذ إصابته بفيروس كورونا آواخر الأسبوع الماضي.

وقال اللاعب الدولي السابق 31/ عامًا/ في مقطع فيديو قصير نشره على إنستجرام اليوم الأحد إن حالته ” عادية تمامًا”.

وأضاف مولر أن ” الأيام الأخيرة كانت مضطربة للغاية” مشيرًا إلى الاضطرار إلى نقله من الدوحة، حيث كانت تقام بطولة كأس العالم للأندية، على متن طائرة إسعاف إلى ميونخ، ووجه مولر الشكر على ” أمنيات الشفاء التي تلقيتها وعلى الرسائل والدعم”.

ودخل مولر في حجر منزلي بعد وصوله إلى ميونخ وقال ” فلنستفد من ذلك على أفضل نحو”.

وكانت نتيجة الاختبار الذي أجراه مولر في الدوحة يوم الأربعاء الماضي جاءت إيجابية، وعلى إثر، ذلك تم عزله حيث تغيب عن مباراة نهائي البطولة التي فاز فيها بايرن على تيجريس المكسيكي بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.

وأظهرت صور لصحيفة “بيلد” مولر وهو يغادر طائرة إسعاف في مطار ميونخ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وكان يرتدي بدلة وقاية بيضاء، ويُعْتَقَد أن حالة مولر جيدة حتى الان.

وستيغيب مولر على أية حال عن مباراة فريقه أمام أرمينيا بيلفيلد غدًا الإثنين وأمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل.

وكان هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، أعرب عن أمله في عودة مولر قريبا، لكنه لم يحدد ما إذا كان مولر سيتمكن من المشاركة في مباراة الفريق أمام لاتسيو روما في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وكان ها فليك بقول:” هو لاعب مهم جدًا ونحن نأمل في أن يعود بأسرع ما يمكن ليكون متاحًا للفريق”.