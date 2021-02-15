الامارات | حمدون: شباب الأهلي جاذب للنجوم.. وعموري إضافة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدون: شباب الأهلي جاذب للنجوم.. وعموري إضافة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف على فريق الكرة في نادي شباب الأهلي، محمد حمدون، أن انضمام عمر عبدالرحمن إلى الفريق يعد إضافة كبيرة، مشيراً إلى أن «عموري» انضم إلى فريق جاذب للنجوم، مشدداً على أن أي فريق يتمنى التعاقد مع أحد لاعبي «فرسان دبي».

وقال حمدون في تصريحات صحافية: «أي لاعب ينضم إلى غرفة ملابس شباب الأهلي، سيجد مجموعة من الأسماء الكبيرة، التي يتمنى أي فريق التعاقد معها، ولاشك أن عمر عبدالرحمن انضم إلى فريق كبير يعد جاذباً للنجوم، كما أن (عموري) لاعب كبير، ونتمنى له التوفيق مع الفريق لما يشكله من إضافة كبيرة لنا».

وتحدث عن تعادل شباب الأهلي مع الوحدة بهدفين لكل فريق، أول من أمس، في الجولة الـ16 من الدوري، وقال: «رغم تقدم الوحدة بالهدف الأول لكن الفريق عاد في النتيجة، وأحرزنا هدف التعادل ثم تقدمنا، لكنّ المنافس أحرز هدف التعادل، ورغم الغيابات التي يعانيها شباب الأهلي لكننا نقدم مستوى جيداً، ولا يمكن أن نطلب أن تكون جميع المباريات بالمستوى نفسه، ونحن بشكل عام راضون جداً عن مستوى اللاعبين».

وأضاف: «تعد نتيجة طيبة بالنسبة لنا، إذ أننا حققنا في الفترة الماضية نتائج إيجابية، ونتمنى أن نواصل هذه الصحوة التي تعد متأخرة، وأن تسهم في فوز الفريق بالبطولات»، أما بالنسبة إلى تأثير المدرب الإسباني، غيرارد زارغوسا، في ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري فقال: «لا يمكن إلقاء اللوم على المدرب السابق، إذ إنه عمل مع الفريق، ونحترم العمل الذي قام به، قد نكون أخطأنا في تقدير بعض الأمور، لكننا تداركنا الأمر، والفريق ينافس على أكثر من بطولة، ونتمنى أن نحقق طموحات النادي في الفترة المقبلة».

وتابع: «لدينا عناصر تساعدنا على وصول الفريق إلى أهدافه، وشركة الكرة، والمدرب مهدي علي، تركيزهم على تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وتدعيم صفوفه بأفضل العناصر».

إسماعيل مطر: التعادل مع شباب الأهلي ليس طموحنا

قال لاعب الوحدة، إسماعيل مطر، إن التعادل أمام شباب الأهلي ليس طموح «العنابي»، موضحاً في الوقت نفسه أن «فرسان دبي» يمرّ بفترة جيدة جداً في الفترة الماضية، بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس الخليج العربي، وفوزه بلقب كأس السوبر، لذلك تعد النتيجة جيدة.

وأضاف مطر، في تصريحات صحافية، أن الوحدة كان يرغب في تحقيق الفوز على شباب الأهلي، وقال: «لعبنا مباراة جيدة وتقدمنا بالهدف الأول، لكن شباب الأهلي يعيش فترة جيدة رغم الغيابات المؤثرة التي يعانيها، ويخوض المباراة على ملعبه، وأمر جيد أن الوحدة لم يخسر في أي مباراة منذ بداية الدور الثاني، ونأمل أن تتحسن النتائج في المباريات المقبلة».

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