الامارات | الفجيرة يحسم «قمة الإثارة».. 3 ضربات جزاء وريمونتادا وطردان

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يحسم «قمة الإثارة».. 3 ضربات جزاء وريمونتادا وطردان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل الفجيرة تأخره بهدفين إلى الفوز على ضيفه الظفرة بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيده 10 نقاط في المركز الـ12، مقابل 16 نقطة للظفرة في المركز الـ10. وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي الظفرة، وثلاث ضربات جزاء، كانت الأولى بعد تعرض الإسباني بيدرو للعرقلة داخل الجزاء من قبل البرازيلي الفارو، سجل منها اللاعب نفسه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة، وحصل الظفرة على ضربة جزاء ثانية بعد عرقلة بيدروكوندي من قبل أحمد مال الله، سددها كوندي مسجلاً الهدف الثاني (36)، قبل أن يسجل الفجيرة هدف التقليص عن طريق السويدي كرستيان صمؤيل (45+1)، بعد أن أكمل كرة ارتدت من حارس الظفرة.

وتدخل «الفار» لإلغاء ضربة جزاء للفجيرة (55)، وحولها إلى ضربة حرة مباشرة خارج المنطقة، لكنه منح بطاقة حمراء للاعب المغربي عصام العدوة، بعدها بدقيقتين منح الحكم بطاقة حمراء ثانية للحارس عبدالله سلطان (58)، ليلعب الظفرة بتسعة لاعبين، واستفاد الفجيرة من النقص العددي للمنافس، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد الزيودي (63)، قبل أن يحصل الفجيرة على ضربة جزاء، بسبب تعرض صمؤيل للعرقلة، ونجح اللاعب في ترجمتها إلى الهدف الثالث (66).

وختم الفجيرة التسجيل بهدف رابع عن طريق اللاعب علي عيد (90+5).

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