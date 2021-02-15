الامارات | عبدالله حميد يتوج بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حميد يتوج بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الفارس عبدالله حميد المهيري، والفرس «شا شا شا 7»، بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالتعاون ‬مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية لونجين، ومجلس الشارقة الرياضي، وشارك في البطولة 180 فارساً وفارسة من فرسان قفز الحواجز من 18 دولة، بصحبتهم 250 خيلاً، ورصدت اللجنة المنظمة أكثر من 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين.

وقال بيان صحافي: «توّج مدير عام نادي الشارقة، مدير البطولة، سلطان اليحيائي، الفائزين، وأكد عقب مراسم التتويج أن بطولات القفز الدولية التي ينظمها نادي الشارقة تضم جميع أنواع الفئات والتصنيفات الدولية، وتشتمل على منافسات توفي بحاجة جميع فئات الفرسان والخيول، ومساعدتهم ليكونوا في الصدارة وفي جهوزية كاملة للبطولات المحلية والدولية».

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