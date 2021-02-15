الامارات | علي الحوسني: عجمان «لم يقدم شيئاً» فخسر أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحوسني: عجمان «لم يقدم شيئاً» فخسر أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد وحارس مرمى فريق عجمان، علي الحوسني، أن فريقه استحق الخسارة أمام حتا، أول من أمس، بثلاثية نظيفة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «البرتقالي» لم يقدم المجهود المنتظر في المباراة ليحقق نتيجة إيجابية، على عكس فريق حتا الذي استشعر الخوف وقدم لاعبوه مباراة بروح كبيرة فاستحق النقاط الثلاث، على حد تعبيره.

وكان حتا قد رفع رصيده إلى خمس نقاط، ويقترب من عجمان (تسع نقاط)، ويشعل معركة البقاء التي تجمعهما إلى جانب الفجيرة.

وقال علي الحوسني في تصريح صحافي عقب المباراة: «خسرنا مباراة اليوم لأننا لم نقدم شيئاً، لكن هذا ليس معناه أن عجمان في منطقة الخطر، لا خوف على عجمان من أجل البقاء في بطولة الدوري، ارتكبنا أخطاء كلفتنا خسارة اليوم، وقادرون على العودة، ونبارك لحتا الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

من جهته، أكد قائد فريق حتا، عيسى سانتو، أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز بالمباراة التي تعد بست نقاط، وقال: «ضاعفنا مجهودنا أكثر من فريق عجمان، وكانت المباراة بالنسبة لنا بست نقاط، ولذلك تعاهدنا على تقديم الأداء الجيد، ومحترفو عجمان الآن أصبح لهم وجود، أصبح الفريق يهاجم ويشكّل هجمات على الفريق الخصم، الوضع تغير تماماً، وهو ما كان سبباً في تحقيق الانتصار اليوم».

وختم: «كل اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم، وستكون مباراة عجمان البداية لمحاولة البقاء في الدوري».

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