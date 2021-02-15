الامارات | شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربا فريقا السلة في نادي شباب الأهلي والشارقة، موعداً للعام الثاني على التوالي، في نهائي بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، يوم 28 الجاري، عقب نجاحهما أول من أمس، وخارج الديار، في تجديد انتصارهما في إياب نصف النهائي، الذي جاء لشباب الأهلي على حساب النصر «92-79»، وللشارقة على جاره البطائح «79-63».

ونجح شباب الأهلي في تأكيد أحقيته بلوغ النهائي، بعد أن أحكم لاعبوه قبضتهم على مجريات لقاء النصر في الإياب، وبسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للقاء بواقع «27-22 و19-17 و21-18 و25-22».

وعرف الشارقة كيفية حسم لقاءه أمام البطائح، بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع «24-12 و22-17»، فيما أكتفى لاعبو البطائح بنيل أفضلية الربع الثاني «17-16»، والتعادل في الربع الرابع «17-17».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news