الامارات | «إيسترن ورلد» بشعار «غودولفين» بطلاً للشوط الرئيس في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيسترن ورلد» بشعار «غودولفين» بطلاً للشوط الرئيس في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الجواد «إيسترن ورلد» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً للشوط الرابع والرئيس في السباق الـ11 في موسم سباقات مضمار ميدان العالمي، الذي جرى أول من أمس، ورعت أشواطه الستة «لونجين»، بإجمالي جوائز بلغ 537 ألفاً و500 درهم، نافس على ألقابها 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ونال «إيسترن ورلد» نجومية الحفل في ظهوره المحلي الأول، بعد أن نجح، بقيادة فارسه ربستون فرنش، في انتزاع انتصار صريح بلقب الشوط الرئيس «مجموعة لونجين سبيريت ستيكس»، الذي خُصص لخيول التكافؤ لمسافة 1800 متر عشبي، وبلغت جوائزه 102 ألف و500 درهم، بقطع خط نهاية بزمن بلغ دقيقة و47 ثانية و80 جزءاً من الثانية، بفارق 3.5 أطوال عن أقرب منافسيه الجواد «جبر»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، الذي تولى قيادته الفارس أشتيبان مازور، فيما عاد المركز الثالث للجواد «باث أوف ثندر» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي أيضاً، وإنما مع الفارس ريتشارد مولن. وفي بقية نتائج السباق، نجحت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي أشرف على تدريبها سالم بن غدير، وتولى قيادتها الفارس مايكل بارزالونا، في تحقيق انتصارين، جاء أولهما مع المهر «بندول»، الذي توج بلقب الشوط الافتتاحي الذي خُصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم، واتبع بانتصار الجواد «مونسكي» بلقب الشوط الثالث، الذي خُصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 85 ألف درهم. وواصل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حضوره القوي في سباقات ميدان، بعد أن نجح الجواد «طنين»، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دين أونيل، في الفوز بلقب الشوط السادس «كأس مجموعة لونجين سبيريت»، الذي خُصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1200 عشبي، بجوائز بلغت 92 ألفاً و500 درهم.

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