شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة على «مخالفات الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الأزمة المثارة حاليًا داخل نادي الزمالك بشأن المخالفات المالية على النادي والتى تم إحالتها للنيابة العامة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية مع عمرو أديب على قناة «إم بي سي»: «كل الأمور والمخالفات تم إحالتها للجهات المعنية المسؤولة والنيابة العامة تباشر عملها في التحقيق حول المخالفات التي تم إحالتها بعد تقرير لجنة التفتيش».

وأكد أن الوزارة تقوم بدورها وفقًا للوائح والقوانين وأن هدفها الأول والأخير هو الحفاظ على الكيان والقلعة البيضاء.