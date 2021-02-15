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أول تعليق من وزير الرياضة على «مخالفات الزمالك»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الأزمة المثارة حاليًا داخل نادي الزمالك بشأن المخالفات المالية على النادي والتى تم إحالتها للنيابة العامة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية مع عمرو أديب على قناة «إم بي سي»: «كل الأمور والمخالفات تم إحالتها للجهات المعنية المسؤولة والنيابة العامة تباشر عملها في التحقيق حول المخالفات التي تم إحالتها بعد تقرير لجنة التفتيش».

وأكد أن الوزارة تقوم بدورها وفقًا للوائح والقوانين وأن هدفها الأول والأخير هو الحفاظ على الكيان والقلعة البيضاء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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