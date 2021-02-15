شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة لجمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى جمهور الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية بعدم الخوف علي الزمالك في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب: "الزمالك فيه فلوس واللجنة الثلاثية ستقوم بتحصيل المستحقات من الشركة الراعية ومن حقوقها التسويقية من القناة التليفزيونية حتي يتسني للنادي الوفاء بالالتزامات".

وطالب الوزير بالتماس العذر لجميع الأندية لأن المصروفات تفوق الإيرادات بنسبه كبيرة جدًا، حسب قوله.