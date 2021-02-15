شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : لا توجد أزمة بين التأمينات والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، عدم وجود أي ازمة تهدد نادي الزمالك بخصوص التأمينات والحجز على أرصدة النادي.

وقال وزير الرياضة: «تواصلت مع وزيرة التأمينات وتم التأكد والاتفاق على إنهاء الأمر وعدم إعاقة النادي عن القيام بدوره».

وأوضح «صبحي» أنه يتابع عن كثب كل صغيره وكبيرة تخص الزمالك للحفاظ عليه وعلي مكتسباته وسيتم رفع الحجز عن حسابات النادي بحيث يتم السماح للوفاء بالتزامات تجاه الأعضاء والموظفين.