شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الفرنسي .. ليل يستعيد الصدارة من باريس سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

استعاد نادي ليل صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، لكن تفوقه تقلص إلى نقطة واحدة بعد تعادله من دون أهداف مع ضيفه بريست.

ويحتل باريس سان جيرمان، وهو الفريق الوحيد من فرق القمة الذي انتصر هذه الجولة بعد تغلبه 2-1 على نيس، السبت، المركز الثاني وله 54 نقطة. ويأتي أولمبيك ليون ثالثاً وله 52 نقطة بعد خسارته 2-1 أمام مونبلييه.

ويملك ليل الذي ألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً له، 55 نقطة من 25 مباراة لتتوقف انتصاراته عند ست مباريات متتالية في الدوري.

وتفادى موناكو أول هزيمة في 2021 عندما أحرز وسام بن يدر هدفه الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 2-2 مع ضيفه لوريان، الأحد. وارتفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباريات أخرى، أنهى نانت صيامه عن الانتصارات في 15 مباراة متتالية بتغلبه 3-1 على مضيفه أنجيه في أول مباراة للمدرب الجديد أنطوان كومبواري. وبعد شوط أول متواضع كثف ليل ضغطه لكن بريست حافظ على تنظيمه الدفاعي.

ووضع جوناثان ديفيد الكرة في الشباك من مدى قريب لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بسبب لمسة يد على جوزيه فونتي. وأنهى ليل المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.