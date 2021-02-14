شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب التعاقد مع «دونجا» وحسام حسن ومدافع المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهم نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، وجاء ذلك خلال الجلسة التي جمعته مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، من أجل مناقشة احتياجات الموسم الجديد، في الوقت الذي تحفظ فيه المدير الفنى على أداء حمزة المثلوثى الظهير الأيمن، وكذلك مروان حمدى مهاجم الفريق الجديد، بعدما ظهر بمستوى متذبذب خلال المباريات التي شارك بها منذ انضمامه من صفوف مصر المقاصة

فيما رفض فرجانى ساسى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك العرض الذي تلقاه خلال الأيام الماضية للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وخاصة أن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجاى، وبرر ساسى رفضه بعلاقته القوية بنادى الزمالك وجماهيره، لافتا إلى أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه ينتظر مفاوضات مسؤولى النادى لتجديد تعاقده، كاشفا أن الأولوية ستكون لنادى الزمالك رغم العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية.

فيما تراجع مسؤولو النادى عن شكوى الحكم الإثيوبى باملاك تسيما، الذي أدار مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر يوم الجمعة الماضى في دور المجموعات الإفريقى بعدما تعرض الفريق لظلم تحكيمى وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح فرجانى ساسى.

من جهة أخرى، استقر اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على أن يرأس بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة السفر إلى السنغال من أجل مواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الاإفريقى، والمقرر لها 23 فبراير الجارى، ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك صباح يوم 20 من الشهر ذاته، وذلك بعد أن وافق اتحاد الكرة على تأجل مواجهة حرس الحدود في بطولة كأس مصر والتى كان مقررا لها في نفس اليوم في سياق آخر، استأنف الفريق تدريباته اليومية أمس «الأحد» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل على أرض ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز، وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الأحمال البدنية خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، وخضع أشرف بن شرقى لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة بالإجهاد عقب مواجهة مولودية الجزائر الماضية.