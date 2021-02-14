شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار بطولة «أستراليا المفتوحة» تحت «العزل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادة ما يكون اليوم السادس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أحد أفضل الأيام من حيث الحضور الجماهيرى خلال البطولة الكبرى التي تستمر أسبوعين، لكن هناك هدوء غريب حول منطقة ملبورن بارك مع بدء مباريات.

وبدأ في منتصف الليلة الماضية العزل الشامل الذي يستمر خمسة أيام وفرضته السلطات لمواجهة تفشى كوفيد-19، حيث مكث سكان ولاية فيكتوريا البالغ عددهم نحو ستة ملايين نسمة في منازلهم مع غياب الجماهير عن مباريات البطولة.

وأغلقت المتاجر والحانات والمطاعم، التي تعج عادة بالجماهير، أبوابها، بينما كان الضجيج الوحيد المسموع هو حديث العمال من خلف أقنعة الوجه، حيث سمحت السلطات لرجال الشرطة والتأمين ومسؤولى المباريات ووسائل الإعلام فقط بدخول الملاعب.

ويقع اللاعبون ضمن هذه الفئات الرسمية المسموح لها بالدخول لملبورن بارك للأيام الخمسة المقبلة، إذ عاد 20 لاعبا ولاعبة لخوض المباريات أمام مدرجات خالية في مباراتين في منافسات الفردى وأربع للزوجى.

وقالت كارولينا موخوفا بعد فوزها على كارولينا بليسكوفا في ملعب رود ليفر الذي يستوعب عادة نحو 15 ألف متفرج: «كنت سعيدة للغاية صباح أمس عندما اعتقدت أننى سألعب أمام عدد كبير من الجماهير».

وأكملت «لست محظوظة الآن لمدة خمسة أيام، لكننى أتمنى عودة الجماهير. الوضع بالتأكيد أفضل في وجود الجماهير».

وكان هناك احتجاج ضد العزل الشامل بمشاركة نحو 200-300 شخص خارج بوابات ملبورن بارك الليلة الماضية، لكن يبدو أن معظم سكان المدينة قبلوا بضرورة التضحية.