شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس يخسر في الدوري اليوناني بمشاركة «كوكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا في خسارة فريقه أولمبياكوس أمام مضيفه باناثينايكوس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «أبوستولوس نيكولايدوس»، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري اليوناني.

سجل هدفي باناثينايكوس، موريس جينيور في الدقيقة السادسة، ويونس سانخاري في الدقيقة 73، فيما سجل البديل، المغربي يوسف العربي هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة يحتل أولمبياكوس صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة بفارق 14 نقطة عن فريق أريس، بينما يحتل باناثينايكوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.