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رسالة خاصة من مصطفي محمد لزوجته في عيد الحب

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أحمد رضا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من مصطفي محمد لزوجته في عيد الحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك والمعار إلى فريق جالاتا سراى التركى، على الاحتفال بعيد الحب، من خلال رسالة بعثها إلى زوجته بعد انتهاء مباراته الأخيرة التي شهدت تسجيله هدف الفوز بآخر دقيقة قاد بها فريقه لصدارة الدورى.

مصطفى محمد ومن خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على موقع «إنستجرام» نشر أكثر من صورة له، أحدها بصحبة زوجته في حين كانت الثانية من ملعب المباراة وهو يقبل الدبلة، وكتب «happy valentine day يا حبيبتى».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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