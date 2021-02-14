شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جالاتا سراي يعلق على صورة تنظيفه الملعب لمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هنري أونيكورو لاعب جالاتا سراي التركي على صورة له أثناء تنظيف أرض ملعب مباراة فريقه ضد قاسم باشا من المياه بيده، قبل تصويب مصطفى محمد زميله في الفريق لركلة الجزاء التي تحقق عن طريقها الفوز.

ونشر «أونيكورو» صورة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن حصوله على ركلة الجزاء ومن ثم تنظيف الملعب لمصطفى محمد قبل التصويب جاء كون اللاعب المصري أخًا له.

وقال اللاعب صاحب الـ22 عام: «حصلت على ركلة جزاء وقمت بتنظيف الملعب وأنا سعيد بذلك، ماذا أستطيع أن أفعل أكثر لتتعلموا؟، مصطفى محمد أخي الأكبر، انظروا إلينا واستمتعوا وتعلموا من الرياضة».