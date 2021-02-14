شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إنجليزي: ليفربول يتمسك ببقاء محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «أنفيلد واتش» الإنجليزية، أن تألق النجم المصري محمد صلاح في المباريات الأخيرة، دفع إدارة ليفربول للتمسك ببقاء اللاعب لأطول فترة ممكنة داخل قلعة الأنفيلد.

وقالت الصحيفة، أن إدارة ليفربول تصر على بقاء محمد صلاح في صفوف الفريق، وتقديم عرض جديد لتمديد عقده بالرغم من عدم بدء المحادثات الرسمية بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة عبر مراسلها «نيل جونز» أن محمد صلاح يسير بشكل فردى جيد للغاية، على الرغم من تراجع نتئاج ليفربول مؤخرًا، خاصة أنه يواصل صدارة هدافي الريدز للموسم الرابع على التوالي.