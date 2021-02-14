شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فبراير.. عيد حب زملكاوي ببطولتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر يوم 14 فبراير من الأيام السعيدة لجماهير نادي الزمالك، حيث توج فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب السوبر الإفريقي مرتين على حساب فريقي المقاولون العرب والترجي الرياضي التونسي.

اللقب الأول

اللقب الأول كان في 14 فبراير لعام 1997، عندما تقابل مع المقاولون العرب، بالمباراة التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، وحسمها الفريق لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوج الزمالك بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

الزمالك شارك في المباراة بصفته بطلا لدوري الأبطال، بينما شارك المقاولون العرب بصفته بطل لكأس الكؤوس الإفريقية.

اللقب الثاني

وفي المرة الثانية في 14 فبراير لعام 2020، عندما تقابل مع الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، وحقق الفريق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بالسوبر الإفريقي الرابع في تاريخه

وشارك الزمالك في المباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، بينما شارك الترجي بصفته حامل لقب دوري الأبطال.

- تشكيل الزمالك في «سوبر 2020»

دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

- بداية نارية

نجح يوسف إبراهيم «أوباما»، في التقدم سريعا للزمالك في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما تلقى عرضية متقنة من محمد عبدالشافي حولها صانع ألعاب برأسه مسجلا هدف فريقه اليوم.

سيطر الفارس الأبيض على مجريات المباراة وشكل لاعبيه خطورة دائمة على مرمى الترجي التونسي لينهي شوط المباراة الأول بهدف واحد دون رد.

- ثنائية بن شرقي

أعاد الجزائري عبدالرؤوف بن غيث التعادل للترجي التونسي من نقطة الجزاء الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ولم تمر سوى 4 دقائق فقط حتى أعاد المغربي أشرف بن شرقي التقدم للفارس الأبيض بعدما توغل في دفاعات المنافس مسددا كرة أرضية متقنة معلنا عن هدف فريقه الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نفذ لاعبي الزمالك هجمة مرتدة منظمة سجل منها أشرف بن شرقي هدفه الثاني والثالث لأبناء القلعة البيضاء، ليعلن عن فوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.