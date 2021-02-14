شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهزيمة الثالثة على التوالى لـ«ليفربول»..«كلوب» في مرمى نيران الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على الهزيمة الثالثة على التوالى لليفربول من ليستر سيتى بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأبرزت صحيفة «دايلى إكسبريس» في غلافها هزيمة ليفربول من ليستر سيتى في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، وخروج الريدز من صراع الدفاع عن اللقب بعنوان: «كلوب يستسلم في صراعه على اللقب، يورجن كلوب قام بلوم تقنية الفيديو والدفاع قبل اعترافه بأن فرص ليفربول في الدفاع عن اللقب انتهت».

الصحف الإنجليزية

واهتمت صحيفة «ستار سبورت» في غلافها بخروج ليفربول من الصراع على لقب الدورى الانجليزى بعد الهزيمة من ليستر سيتى بنتيجة 3-1، بعنوان: «تفضل بالخروج، كلوب: لا فرصة لنا للفوز باللقب من جديد».

وتحدثت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، في غلافها، عن استسلام يورجن كلوب في صراع المنافسه على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز بعنوان: «يورجن كلوب ألقى المنشفة في السباق على اللقب».

مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في السياق نفسه، كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن ليفربول مهدد بفقدان 150 مليون إسترلينى في حالة الفشل في التأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021- 2022، وهو ما سيؤثر بالسلب على إيرادات النادى.

وأضافت الصحيفة أن الخسائر المالية من عدم تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى لن تكون كبيرة مقارنة بالفشل في التأهل إلى دورى أبطال أوروبا، كما سيؤثر فشل ليفربول في الفوز بالدورى الإنجليزى بشكل هامشى على عائدات النادى، لكن فقدان المراكز الأربعة الأولى قد يكلف النادى ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترلينى، وذلك مع حاجة ليفربول إلى إعادة الاستثمار في تشكيلته هذا الصيف، مع تزايد احتمال رحيل جينى فينالدوم، وهو ما سيكون بمثابة ضربة كبيرة لأى لقب في المستقبل.

وأوضحت أن الأوضاع المالية لنادى ليفربول لن تتأثر بشكل كبير نتيجة عدم الفوز بالدورى، لكن يبقى الشىء الأهم هو التأهل لدورى أبطال أوروبا، حيث تبلغ قيمته ما بين 40 و150 مليون جنيه إسترلينى اعتمادًا على مدى التقدم في ترتيب المنافسة. وفى حالة عدم تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى أو عدم التأهل لبطولة دورى أبطال أوروبا قد يفقد النادى بعض نجومه، وعلى رأسهم جينى فينالدوم، والنجم المصرى محمد صلاح، الذي تحوم الشكوك حول رحيله نهاية الموسم الجارى.

على جانب آخر، يواصل النجم المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، سجله التهديفى الرائع مع الريدز في الموسم الكروى الجارى، رغم تراجع نتائج الفريق، خاصة في مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

وأحرز محمد صلاح هدف الريدز الوحيد في الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كينج باور»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويعد النجم المصرى محمد صلاح أفضل هدافى ليفربول في جميع البطولات هذا الموسم، برصيد 23 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير عن السنغالى ساديو مانى صاحب المركز الثانى برصيد 10 أهداف فقط في 30 مباراة.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه الـ92 في الدورى الإنجليزى، في مباراة اليوم، بواقع هدفين مع تشيلسى، و90 هدفًا مع ليفربول.

وبات محمد صلاح في المركز الرابع بقائمة أكثر لاعبى إفريقيا تسجيلًا في الدورى الإنجليزى، متخطيًا زميله في ليفربول السنغالى ساديو مانى الذي سجل 91 هدفًا حتى الآن.