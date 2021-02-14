شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام: «جنش» و«عواد» و«أبوجبل» على نفس المستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق، اليوم، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الرباعي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد عواد والسيد عطية، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب سرعة رد الفعل.

وأكد مدرب الحراس أن الحراس كلهم على نفس المستوى

وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.