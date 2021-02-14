شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تحسم مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباريات المتبقية من الدوري الأول وعدد من مباريات الدور الثاني للدورى خلال الـ48 ساعة المقبلة، خاصة أن الدوري تم تحديد مواعيده حتى الجولة الـ14 بالدورى فقط.

كما تحدد لجنة المسابقات بالجبلاية موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، المقرر لها بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.