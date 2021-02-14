شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الخسارة خارج ملعبه في أفريقيا بعد تحقيق الانتصار السابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق بيراميدز نتائجه المميزة للغاية خارج الديار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق الفوز في مباراة اليوم على نظيره راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بذهاب دور الـ32 الثاني من البطولة.

وسجل ثنائية بيراميدز في مباراة اليوم لاعبه إسلام عيسى ليقطع فريقه شوطا ونصف في طريق التأهل لدور المجموعات من البطولة الأفريقية.

ورفض فريق بيراميدز الخسارة في جميع مبارياته خارج أرضه والتي شارك فيها منذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ الموسم الماضي حيث وصل الفريق السماوي للمباراة النهائية في النسخة الماضية من البطولة لكنه خسر في المباراة النهائية أمام نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد والتي أقيمت بالمغرب.

بيراميدز خاض 8 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خارج ملعبه ونجح خلالها في الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام مضيفه الوداد المغربي.

وفيما يلي مباريات بيراميدز خارج ملعبه خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية :-

شباب بلوزداد الجزائري 0 × بيراميدز 1

يانج أفريكانز التنزاني 1 × بيراميدز 2

الوداد المغربي 0 × بيراميدز 0

إينوجو رينجرز النيجيري 1 × بيراميدز 3

المصري البورسعيدي 1 × بيراميدز 2

نواذيبو الموريتاني 1 × بيراميدز 2

زاناكو زاميبيا 0 × بيراميدز 3

راسينج كلوب أبيدجان 0 × بيراميدز 2