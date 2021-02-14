شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» يقرر فرض غرامة كبيرة على أي لاعب في الأهلي يتحدث للإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
جاء هذا القرارعقب قيام عبدالحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية، حسب الموقع الرسمي للنادي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
173,202
-
تعافي
134,638
-
وفيات
9,935