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«عبدالحفيظ» يقرر فرض غرامة كبيرة على أي لاعب في الأهلي يتحدث للإعلام

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا ‏القرارعقب قيام عبدالحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية، حسب الموقع الرسمي للنادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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