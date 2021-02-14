شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» يقرر فرض غرامة كبيرة على أي لاعب في الأهلي يتحدث للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا ‏القرارعقب قيام عبدالحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية، حسب الموقع الرسمي للنادي.