شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعدون الجهاز الفني بمصالحة الجماهير خلال جلسة لم الشمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين على هامش التدريبات التي أقيمت بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ودار الحديث المتبادل بين عبدالهادي واللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها، وضرورة التركيز بقوة، مشددا على أنهم قدموا مباراة قوية أمام المولودية الجزائري ولكن غاب التوفيق في التهديف.

من جانبهم أكد اللاعبون للمدرب العام للزمالك أنهم سيكونون على قدر المسؤولية، وسيسعون بكل ما لديهم خلال الوقت القادم لتحقيق نتائج طيبة.

وأثنى عبدالهادي على إصرار اللاعبين وتركيزهم في تخطي هذه الصفحة، والتركيز في القادم، مؤكدا لهم أنهم الأفضل، ولديهم القدرة والإمكانات التي تؤهلهم لحصد كل شيء، كذلك القدرة على العودة، وتصدر مجموعتهم، واستكمال رحلة الوصول إلى النهائيات، ومن ثم حصد البطولة.

كما حرص مدرب الزمالك على تحية اللاعبين على تركيزهم في التدريبات بقوة، والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 للدوري الممتاز.