شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد × فالنسيا: فوز جديد للملكي وخسارة تدق ناقوس الخطر للخفافيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد انتصارًا جديدًا في الدوري بعد أن حقق الفوز على فالنسيا بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 23 من الليجا.

وحسم ريال مدريد النتيجة من الشوط عن طريق هدفين من كريم بنزيما وتوني كروس.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الألماني توني كروس، قدم مباراة كبيرة من خلال اشتراكه بتسجيل الهدفين، فصنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، وكان أكثر اللاعبين تمريرًا (101) والأكثر لمسًا للكرة (115)، وثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص (4).

هل تعلم أن:

- كريم بنزيما سجل 12 هدفًا ضد فالنسيا، وهو ثالث أعلى معدل تهديفي له في الفرق الإسبانية خلال مسيرته إذ سجل ضد أتلتيك بيلباو (14) وضد غرناطة (13).

- ريال مدريد لعب المباراة الرسمية رقم 100 ضد فالنسيا على ملعبه، فاز 71، تعادل 17 و12 هزيمة.

- فالنسيا لم يهزم ريال مدريد في معقله في الليجا منذ عام 2008.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

ريال مدريد ارتقى للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، على بعد 5 نقاط من الصدارة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للمتصدر الحالي، أتلتيكو مدريد.

فالنسيا واصل نتائجه السيئة وتلقى هزيمته التاسعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر على بعد 3 نقاط من مناطق الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريم بنزيما سجل هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة من المباريات الـ5 الأخيرة التي لعبها ضد فالنسيا في الليجا (إجمالي 6 أهداف).

- 24 نقطة بعد أول 23 جولة في الليجا هو أسوأ رصيد نقاط لفالنسيا عند هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 1985 /1986 (الذي انتهى بهبوط الخفافيش).