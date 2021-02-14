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نجم منتخب اليد يعلن الاعتزال دوليًا

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إسلام حسن لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، ونجم النادي الأهلي، إعتزال اللعب دوليًا مكتفيًا بالفترة التي قضاها مرتديًا شعار «الفراعنة».

وأعلن «حسن» قرار الاعتزال خلال ظهوره في برنامج "الأبطال" المذاع على قناة الأهلي، بسبب بعض الظروف التي منعته من استكمال مسيرته مع أبناء النيل.

ويمتلك إسلام حسن مسيرة حافلة مع منتخبنا الوطني بعد حصده لبطولة أفريقيا 2016 والمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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