شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد: بيراميدز لديه طموح التتويج بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثني ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في أبيدجان، على الفوز وأداء فريقه «الرجولي» في مباراة اليوم

وقال «عيد» إن بيراميدز قادر على المنافسة وتحقيق طموحه بالتتويج بالكونفدرالية

كانت بعثة فريق نادي بيراميدز قد عادت لمقر فندق الإقامة بعد الفوز على راسينج كلوب بهدفين دون مقابل في إطار ذهاب دور الـ ٣٢ الإضافي من كأس الكونفدرالية الأفريقية سجلهما إسلام عيسى، بملعب إيبمبي في أبيدجان.

وتستعد البعثة بعد دقائق لمغادرة فندق الإقامة والعودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للفريق لتوفير الوقت والجهد.