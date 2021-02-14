شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن تجديد عقد أحمد سامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق لمده عام آخر.

وقال فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«سموحة يجدد للكابتن احمد سامي رسميًا عامًا آخر حفاظًا على الاستقرار وتقديرًا لما يقدمه من مجهودات في تطوير كرة القدم في نادي سموحة».

وجاء ذلك، بعد تقديم سموحة نتائج جيدة، في مسابقة الدوري الممتاز، منذ تولي أحمد سامي، القيادة الفنية للفريق في الموسم الماضي، خلفًا لحمادة صدقي، الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.