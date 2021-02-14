شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك ينهي علاقة الهلال بـ«رازفان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أعلن نادي الهلال عبر موقعه الرسمي بـ«تويتر» إقالة مدرب الفريق رازفان، وذلك لسوء النتائج وتذبذب مستوى الفريق الفني خلال المباريات الـ10 الماضية. وكلف النادي مدرب فريق الهلال تحت 19 عاما البرازيلي روجيرو ميكالي للإشراف على الفريق في المرحلة القادمة، وذلك بدءاً من اليوم (الإثنين). ‫وقدمت الإدارة الهلالية شكرها وتقديرها للمدرب رازفان ومساعديه على ما قدموه طوال فترة عملهم في النادي، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

