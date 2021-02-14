شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يستنكر إساءة إداري النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر نادي الشباب بياناً يستنكر فيه التصرف الذي تعرض له لاعب الفريق سيبستيان جونيور من قبل أحد إداريي نادي النصر في مباراة الفريق التي أقيمت مساء أمس. وجاء البيان على النحو التالي: «بناءً على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سيبستيان جونيور (سيبا)، المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراة التي جمعت النصر بالشباب بتاريخ 13/02/2021، فإن إدارة الشباب تستنكر هذا التصرف، وتؤكد أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر بهذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي».

